Enel Energia su procedimento AGCM | operato nel rispetto del principio di trasparenza

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – In relazione alavviato dall’nei confronti di diversiri per presunte pratiche commerciali scorrette in materia didelle offerte alla clientela, riferito alle informazioni sugli oneri di commercializzazione contenute nelle proposte commerciali,precisa quanto segue. L’Azienda applica, nelle proprie proposte commerciali, gli oneri di commercializzazione definiti dall’Autorità di settore (ARERA), rimandando ai relativi provvedimenti, pubblicati e aggiornati periodicamente dalla stessa Autorità.ritiene di aver sempreneldeldi, che ...