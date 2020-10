'E' troppo intelligente': Daniela D'Urso difende la sorella Barbara da quei commenti cattivi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Barbara D'Urso non risponde alle critiche sui social, ma chi le vuole bene a volte fa fatica a contenersi: è il caso della sorella Daniela, che è recentemente intervenuta due volte per rispondere alle ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020)D'non risponde alle critiche sui social, ma chi le vuole bene a volte fa fatica a contenersi: è il caso della, che è recentemente intervenuta due volte per rispondere alle ...

CaleviMarco : @NataStanca91 @MrCacco02 @Valenti00278189 @Drittorovescio_ Non ha resistito all’urto...era “troppo intelligente” - Rossonerosemper : RT @st_larochelle: Ovviamente è troppo intelligente chiudere in bolla i tesserati delle 20 squadre di A per portare avanti un campionato. N… - st_larochelle : Ovviamente è troppo intelligente chiudere in bolla i tesserati delle 20 squadre di A per portare avanti un campiona… - NataStanca91 : @CaleviMarco @Valenti00278189 @Drittorovescio_ ???????? con uno come te mi posso solo rendere conto di quanto ignoranza… - leggoit : Barbara D'Urso, la sorella Daniela la difende dai commenti cattivi: «E' troppo intelligente» -

