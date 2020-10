Covid | in Lombardia quasi mille positivi Fontana ai giovani | più casi | attenzione

Agenzia_Ansa : #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima re… - GrimoldiPaolo : Per mesi la #Lombardia è stata sbeffeggiata dal governatore #DeLuca. Oggi mettiamo a disposizione posti letto e sa… - enrica_emme : RT @Agenzia_Ansa: #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima regione… - lupettorosso76 : #COVID__19 il coronavirus combattuto tra due amori.. Lombardia di Salvini Campania di De Luca - Traidordepueblo : RT @Agenzia_Ansa: #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Sono 5.372, in continua crescita, anche rispetto a ieri (4.458), i nuovi casi di Coronavirus in Italia, 983 dei quali in Lombardia, che risulta, al momento, tra le regioni maggiormente interessate ...L'andamento della curva epidemiologica del Covid-19 in Lombardia sta risalendo. Al momento la nostra situazione è migliore che in altre regioni, ma i numeri sono in crescita. Devo chiedervi più ...