“Così no…”. GF Vip, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli succede qualcosa di inaspettato: “Non mi piace” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dentro la casa del Grande Fratello Vip gli animi si scaldano. Dopo lo scherzo di ieri messo a punto da Dyane Mello che l’ha fatta infuriare, Elisabetta Gregoraci ha perso di nuovo la pazienza. Stavolta in risposta alle parole dell’ex velino Pierpaolo Pretelli con cui sembrava pronta a iniziare una storia d’amore fuori dalla casa. E invece sembra che tra i due la scintilla non si scoccata. O meglio, non sia scoccata del tutto perché dopo il bacio e i ripensamenti Elisabetta Gregoraci sembrava lasciare aperto uno spiraglio non convinta del tutto della sua storia fuori la casa. La showgirl ha chiarito di essere innamorata fuori dalla casa. Secondo Novella 2000, l’uomo che fa battere il cuore alla showgirl sarebbe il rapper Mr Rain. Cosa ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dentro la casa del Grande Fratello Vip gli animi si scaldano. Dopo lo scherzo di ieri messo a punto da Dyane Mello che l’ha fatta infuriare,ha perso di nuovo la pazienza. Stavolta in risposta alle parole dell’ex velinocon cui sembrava pronta a iniziare una storia d’amore fuori dalla casa. E invece sembra che tra i due la scintilla non si scoccata. O meglio, non sia scoccata del tutto perché dopo il bacio e i ripensamentisembrava lasciare aperto uno spiraglio non convinta del tutto della sua storia fuori la casa. La showgirl ha chiarito di essere innamorata fuori dalla casa. Secondo Novella 2000, l’uomo che fa battere il cuore alla showgirl sarebbe il rapper Mr Rain. Cosa ...

