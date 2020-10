Coronavirus parrucchieri, la brutta notizia poco fa: cosa cambia (Di venerdì 9 ottobre 2020) La paura avanza con il progredire dei contagi, e il Governo corre ai ripari, per evitare un altro Lockdown. Ma ci sono brutte notizie per i parrucchieri. Un nuova stretta riguarda, infatti, le attività commerciali ecco cosa cambia per ristoranti, parrucchieri, centri estetici, negozi e cerimonie. RISTORANTI Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 9 ottobre 2020) La paura avanza con il progredire dei contagi, e il Governo corre ai ripari, per evitare un altro Lockdown. Ma ci sono brutte notizie per i. Un nuova stretta riguarda, infatti, le attività commerciali eccoper ristoranti,, centri estetici, negozi e cerimonie. RISTORANTI Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale ...

jovinco82 : Io fossi nei campani più che del coronavirus sarei preoccupato di @maiunajoy se Viciè dovesse svegliarsi male e chiudere i parrucchieri - frau_simonetta : - perché i parrucchieri????? CORONAVIRUS: Conte pronto a VARARE nuovo DECRETO. Sarà un MINI-LOCKDOWN, Esercito e C… - Kristina_Claret : Nuovo piano chiusure in Italia: Cinema, teatri, estetiste e parrucchieri, bar e ristoranti (A chi c'han venduto ??… - SassiLive : CORONAVIRUS A MARSICOVETERE E TRAMUTOLA, ORDINANZA 36 GOVERNATORE BARDI: STOP SCUOLE, ATTIVITÀ RISTORAZIONE, PARRUC… - Maria15112786 : Se fosse vero penso ai miei amici che ci lavorano, e penso a quando toccherà a me. Con forte angoscia. Perché non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parrucchieri Coronavirus, nuove norme anticontagio per estetisti e parrucchieri Caffeina Magazine Cosa bisogna evitare per diminuire le possibilità di eventuali contagi

I contagi da Coronavirus continuano ad aumentare e la situazione in alcune Regioni sta diventando davvero preoccupante. Ci sono, però, diversi modi per cercare di diminuire il rischio di essere contag ...

Ristoranti, parrucchieri, negozi: cosa cambia col nuovo decreto

Cosa cambia con il nuovo decreto contro il coronavirus per ristoranti, negozi e parrucchieri? Le linee guida da seguire per evitare il propagarsi dei contagi. Coronavirus e ristoranti, negozi, parrucc ...

I contagi da Coronavirus continuano ad aumentare e la situazione in alcune Regioni sta diventando davvero preoccupante. Ci sono, però, diversi modi per cercare di diminuire il rischio di essere contag ...Cosa cambia con il nuovo decreto contro il coronavirus per ristoranti, negozi e parrucchieri? Le linee guida da seguire per evitare il propagarsi dei contagi. Coronavirus e ristoranti, negozi, parrucc ...