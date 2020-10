Contagi oltre quota cinquemila. Più di quattromila i ricoverati con sintomi. Il numero maggiore di casi in Lombardia, Campania e Veneto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non si ferma l’aumento dei Contagi da Coronavirus in Italia. I nuovi casi superano quota 5mila, per l’esattezza nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 5.372 (ieri erano 4.458), a fronte di 129.471 tamponi. Aumentano anche i decessi, che salgono a 28 (+6 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 70.110 (+4.18). In crescita anche i ricoverati con sintomi, oggi sono 4.086 (+161), di questi 387 (+29) si trovano in terapia intensiva. I malati, asintomatici o con sintomi lievi, in isolamento domiciliare sono, invece, 65.637. Gli aumenti maggiori di casi in Lombardia (983), Campania (757), Veneto (595). L'articolo Contagi oltre quota ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non si ferma l’aumento deida Coronavirus in Italia. I nuovisuperano5mila, per l’esattezza nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 5.372 (ieri erano 4.458), a fronte di 129.471 tamponi. Aumentano anche i decessi, che salgono a 28 (+6 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 70.110 (+4.18). In crescita anche icon, oggi sono 4.086 (+161), di questi 387 (+29) si trovano in terapia intensiva. I malati, asintomatici o conlievi, in isolamento domiciliare sono, invece, 65.637. Gli aumenti maggiori diin(983),(757),(595). L'articolo...

