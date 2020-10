Contagi in crescita, Bonaccini scrive a Lamorgese: “Ci servono le forze dell’ordine per i controlli” (Di venerdì 9 ottobre 2020) BOLOGNA – Stefano Bonaccini non esclude altre restrizioni, “interventi mirati” per arginare la seconda ondata dei contagi. Ma intanto scrive al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, perchè “i controlli devono funzionare”. Il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni ne ha parlato stamane su Radio24. Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) BOLOGNA – Stefano Bonaccini non esclude altre restrizioni, “interventi mirati” per arginare la seconda ondata dei contagi. Ma intanto scrive al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, perchè “i controlli devono funzionare”. Il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni ne ha parlato stamane su Radio24.

Ma di fronte a quanto sta accadendo a livello nazionale con la crescita dei contagi da Covid 19, nel nostro Comune fino ad oggi sono 25 i nuovi contagiati, una situazione che sollecita maggiore ...

L’Italia torna ai livelli di aprile. Sale la pressione sulle strutture ospedaliere. L’allarme degli esperti: le mascherine non bastano

Passano le settimane e appare ormai sempre più chiaro che in Italia è iniziata la seconda ondata del Covid-19. “Il contagio cresce, dobbiamo alzare la soglia di attenzione” perché “sarebbe un’illusion ...

