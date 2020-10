Campania, nuovo boom di contagi: sono più di ieri. Aumentano anche ricoveri e decessi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Resta critica la situazione dei contagi in Campania. Oggi, 9 ottobre, si registrano 769 nuovi casi di Covid-19. ieri erano 757. Aumentano anche i decessi: oggi sono cinque. ieri invece si era registrato soltanto un morto. Il governatore Vincenzo De Luca ha già minacciato nuove chiusure laddove il numero dei contagi giornalieri superasse le 800 … L'articolo Campania, nuovo boom di contagi: sono più di ieri. Aumentano anche ricoveri e decessi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Resta critica la situazione deiin. Oggi, 9 ottobre, si registrano 769 nuovi casi di Covid-19.erano 757.: oggicinque.invece si era registrato soltanto un morto. Il governatore Vincenzo De Luca ha già minacciato nuove chiusure laddove il numero deigiornalsuperasse le 800 … L'articolodipiù diTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

