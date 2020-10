Calciomercato Catania, Piccolo ad un passo dal club etneo: intesa biennale con l’ex Cremonese, il Palermo… (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Catania di Giuseppe Raffaele definisce e completa ulteriormente l'organico a disposizione dell'ex tecnico del Potenza.La sessione estiva delle trattative si è ufficialmente chiusa, ma il bacino dei calciatori svincolati offre spesso opportunità estremamente interessanti ai club che devono ancora completare le rispettive rose. Il Palermo ha definito la brillante operazione relativa all'ingaggio del talentuoso centrocampista classe 1994, Gregorio Luperini, reduce dalla svincolo per giusta causa dal Trapani, e sembra molto vicino ad annunciare l'arrivo dell'esterno classe 1993, Alberto Almici, ex Hellas Verona. Il club rosanero ha seguito a lungo anche il profilo del classe 1988, Antonio Piccolo, salvo poi concentrare le sue attenzioni altrove in sede di Calciomercato. L'ex ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildi Giuseppe Raffaele definisce e completa ulteriormente l'organico a disposizione dell'ex tecnico del Potenza.La sessione estiva delle trattative si è ufficialmente chiusa, ma il bacino dei calciatori svincolati offre spesso opportunità estremamente interessanti aiche devono ancora completare le rispettive rose. Il Palermo ha definito la brillante operazione relativa all'ingaggio del talentuoso centrocampista classe 1994, Gregorio Luperini, reduce dalla svincolo per giusta causa dal Trapani, e sembra molto vicino ad annunciare l'arrivo dell'esterno classe 1993, Alberto Almici, ex Hellas Verona. Ilrosanero ha seguito a lungo anche il profilo del classe 1988, Antonio, salvo poi concentrare le sue attenzioni altrove in sede di. L'ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Catania Calciomercato Catania, clamoroso ritorno in difesa | Avviati i contatti SerieBnews.com Spolli-Catania, niente ritorno: l’argentino dice addio al calcio giocato

Spolli dice basta al calcio giocato. Corteggiato dal Catania per andare a rimpolpare il pacchetto arretrato della difesa a tre, già composto da Claiton, Tonucci e Silvestri, il gigante argentino ha ...

Taormina: Under 17 batte il Pro Calcio Catania, Under 15 ko con il Misterbianco

Inizia con un successo e una sconfitta il cammino nei campionati regionali di categoria di Under 17 e Under 15 del Città di Taormina. L’Under 17 allenata da Gabriele Patti e Giuseppe Ficarra si impone ...

