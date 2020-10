Cade da una scogliera in Sardegna, morta alpinista svizzera (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tragedia nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre, sul litorale di Arbus, nella provincia del Sud Sardegna. Un'alpinista svizzera è precipitata da una scogliera nella zona di Capo Pecora ed è morta. I vigili del fuoco stanno cercando di recuperare la salma. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tragedia nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre, sul litorale di Arbus, nella provincia del Sud. Un'è precipitata da unanella zona di Capo Pecora ed è. I vigili del fuoco stanno cercando di recuperare la salma.

