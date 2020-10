Borse moda 2020: il lusso consapevole di Irevedì (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Firenze, 9 ottobre 2020) - Firenze, 9 ottobre 2020 - Non servono molte cose: servono quelle giuste. Potremmo sintetizzare così i nuovi orizzonti del fashion, dopo la crisi che ha ridimensionato il ruolo del pronto moda e costretto a ripensare i paradigmi del lusso. A conquistare spazio è un consumo più consapevole, orientato verso l'acquisto di qualità: la tendenza è quella a scegliere capi e accessori più versatili e duraturi, non solo dal punto di vista dei materiali ma anche dello stile. Una tendenza trasversale che incontra il rispetto per la natura e il desiderio di ridurre gli sprechi e l'impronta ambientale di prodotto. Il nuovo lusso, insomma, non è cedere alla pressione del ricambio continuo, ma scegliere bene. Questo trend ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Firenze, 9 ottobre) - Firenze, 9 ottobre- Non servono molte cose: servono quelle giuste. Potremmo sintetizzare così i nuovi orizzonti del fashion, dopo la crisi che ha ridimensionato il ruolo del prontoe costretto a ripensare i paradigmi del. A conquistare spazio è un consumo più, orientato verso l'acquisto di qualità: la tendenza è quella a scegliere capi e accessori più versatili e duraturi, non solo dal punto di vista dei materiali ma anche dello stile. Una tendenza trasversale che incontra il rispetto per la natura e il desiderio di ridurre gli sprechi e l'impronta ambientale di prodotto. Il nuovo, insomma, non è cedere alla pressione del ricambio continuo, ma scegliere bene. Questo trend ...

Tra le borse moda 2020, le Ray Bag firmate Irevedì sono la sintesi perfetta di un gusto che diventa, al tempo stesso, ricercato e consapevole: a partire dal binomio bellezza-funzionalità, leitmotiv ...

Per i teenager Usa sempre meno moda e borse

Gli adolescenti in America spendono meno che mai in borse. Mentre, per quanto riguarda l’abbigliamento, la domanda di prodotti usati sta crescendo. È quanto emerge dal 40° rapporto semestrale ‘Taking ...

Gli adolescenti in America spendono meno che mai in borse. Mentre, per quanto riguarda l'abbigliamento, la domanda di prodotti usati sta crescendo. È quanto emerge dal 40° rapporto semestrale 'Taking ...