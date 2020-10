Aouar: “Mercato? Non sono deluso, ma motivato” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nelle ultime settimane di mercato, non si è concluso il trasferimento di Houssem Aouar dal Lione. Il centrocampista attraverso una breve intervista alla stampa francese ha fatto sapere il suo parere: “deluso del mancato trasferimento? L’opposto. sono a casa, nel club che amo, con i miei amici e la mia famiglia. sono ancora più motivato per fare una buona stagione e riportare il club ai primi posti in Francia. sono in grado di fare una grande stagione con il mio club.” Foto: L’Equipe L'articolo Aouar: “Mercato? Non sono deluso, ma motivato” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nelle ultime settimane di mercato, non si è concluso il trasferimento di Houssemdal Lione. Il centrocampista attraverso una breve intervista alla stampa francese ha fatto sapere il suo parere: “del mancato trasferimento? L’opposto.a casa, nel club che amo, con i miei amici e la mia famiglia.ancora più motivato per fare una buona stagione e riportare il club ai primi posti in Francia.in grado di fare una grande stagione con il mio club.” Foto: L’Equipe L'articolo: “Mercato? Non, ma motivato” proviene da Alfredo Pedullà.

