Adua Del Vesco: il post Instagram del 2014 dove ci aveva fatto capire qualcosa sui suoi falsi fidanzamenti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Adua Del Vesco nel febbraio del 2014 ha condiviso su Instagram un post che – se visto oggi alla luce di quanto già sappiamo – fa riflettere, perché nella foto incriminata si vedono i piedi di una ballerina di danza classica distrutti dalle troppe lezioni con scritto: “Dietro i sogni ci sono sacrifici che la gente non vede“. Il commento dell’attrice al post è stato “Costruire un sogno costa molto”. All’epoca dei fatti nessuno avrebbe potuto capire a cosa si riferisse Adua Del Vesco, ma alla luce di quanto abbiamo visto nel corso di queste settimane, i sacrifici del post sono sicuramente i due falsi fidanzamenti con ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 ottobre 2020)Delnel febbraio delha condiviso suunche – se visto oggi alla luce di quanto già sappiamo – fa riflettere, perché nella foto incriminata si vedono i piedi di una ballerina di danza classica distrutti dalle troppe lezioni con scritto: “Dietro i sogni ci sono sacrifici che la gente non vede“. Il commento dell’attrice alè stato “Costruire un sogno costa molto”. All’epoca dei fatti nessuno avrebbe potutoa cosa si riferisseDel, ma alla luce di quanto abbiamo visto nel corso di queste settimane, i sacrifici delsono sicuramente i duecon ...

