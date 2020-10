Una vita anticipazioni | Marcia aggredita | Felipe sospetta di Bryce

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Cosa succederà nella puntata di venerdì di Una? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 9 ottobre 2020. Avrete visto che Cinta ha deciso di chiedere a Emilio di fuggire insieme: la ragazza ha capito che c’è qualcosa dietro le minacce di Ledesma anche se il suo fidanzato non le ha voluto dire di cosa si tratta.stava per esserein strada da un uomo misterioso ma per fortuna ci ha pensato Cesario a salvarle la… Emilio spezza il cuore di Cinta e le dice che non potranno fuggire insieme. La ragazza non riesce neppure a immaginare il vero motivo per il quale Emilio è così preoccupato dalle minacce di Ledesma…Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di Una ...