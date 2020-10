Un piano per salvare i castagni secolari del Poranceto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ecco il progetto pensato per conservare il castagneto secolare del Poranceto a Camugnano, sull’Appennino bolognese salvare alberi vecchi e malandati. Come? Abbattendone di giovani e sani. Può sembrare un paradosso, ma è questo il progetto promosso per conservare il castagneto del Poranceto a Camugnano, nel Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, sull’Appennino bolognese. L’intervento, a… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ecco il progetto pensato per conservare il castagneto secolare dela Camugnano, sull’Appennino bolognesealberi vecchi e malandati. Come? Abbattendone di giovani e sani. Può sembrare un paradosso, ma è questo il progetto promosso per conservare il castagneto dela Camugnano, nel Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, sull’Appennino bolognese. L’intervento, a… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : piano per Regione Piemonte, enti e associazioni a confronto sul piano per la non autosufficienza Cronaca Qui Speciale infrastrutture: con 25 miliardi Raggi detta priorità per Roma, trasporti, ambiente e sociale

Roma, 07 ott 16:00 - (Agenzia Nova) - All’Italia andranno circa 209 miliardi del Recovery fund e Roma Capitale ha presentato al governo 160 progetti per un totale di 25 miliardi. Il piano, presentato ...

Progetto Road-Csr, Unioncamere Veneto presenta Piano d'azione

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Unioncamere Veneto presenta il Piano d'azione per promuovere la responsabilità sociale d'impresa. Giovedì 8 ottobre si terranno, in modalità digitale con un webinar, i ...

