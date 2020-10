Un concerto di Billie Eilish in streaming a ottobre: ecco come partecipare (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il concerto di Billie Eilish in streaming è fissato per il 24 ottobre. L’artista torna così sul palco ma con un evento a distanza che sarà trasmesso su livestream.BillieEilish.com. I biglietti disponibili sono distribuiti al costo di 30 dollari e daranno accesso alla performance in streaming in diretta da Los Angeles. Sul concerto, Billie Eilish ha dichiarato: “Mi manca tantissimo fare concerti, per questo motivo farò un live streaming il 24 ottobre e non vedo l’ora di esibirmi nuovamente. Acquistate i vostri biglietti ora!” Il titolo dello streaming del 24 ottobre è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ildiinè fissato per il 24. L’artista torna così sul palco ma con un evento a distanza che sarà trasmesso su livestream..com. I biglietti disponibili sono distribuiti al costo di 30 dollari e daranno accesso alla performance inin diretta da Los Angeles. Sulha dichiarato: “Mi manca tantissimo fare concerti, per questo motivo farò un liveil 24e non vedo l’ora di esibirmi nuovamente. Acquistate i vostri biglietti ora!” Il titolo dellodel 24è ...

stefania_2020 : RT @RollingStoneita: Billie Eilish: uno show in streaming per raccogliere fondi per i tecnici e i lavoratori della musica colpiti dalla pan… - Collater_al : Billie Eilish si esibirà in un concerto in streaming - RollingStoneita : Billie Eilish: uno show in streaming per raccogliere fondi per i tecnici e i lavoratori della musica colpiti dalla… - radioarcade24 : RADIO ARCADE 24 - Anche Billie Eilish farà un concerto in streaming a pagamento - - radioarcade24 : Anche Billie Eilish farà un concerto in streaming a pagamento - RADIO ARCADE 24 - -