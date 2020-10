Un concerto all’Arena di Verona per Guccini nel 2021 con tanti ospiti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si lavora ad un concerto all’Arena di Verona per Guccini nel 2021, Coronavirus permettendo. L’idea è quella di festeggiare Francesco Guccini attraverso la rilettura di alcune delle sue canzoni più conosciute, quelle che hanno contribuito a costruire la storia della musica italiana. Sul palco tanti ospiti del panorama musicale contemporaneo, quelli che hanno partecipato ai due capitoli del progetto Note Di Viaggio, sotto la guida di Mauro Pagani. Alla vigilia della pubblicazione di Note Di Viaggio – Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente, interamente realizzato nello storico studio Officine Meccaniche di Milano, viene svelata la possibilità che questo progetto possa vivere dal vivo sul palco ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si lavora ad unall’Arena dipernel, Coronavirus permettendo. L’idea è quella di festeggiare Francescoattraverso la rilettura di alcune delle sue canzoni più conosciute, quelle che hanno contribuito a costruire la storia della musica italiana. Sul palcodel panorama musicale contemporaneo, quelli che hanno partecipato ai due capitoli del progetto Note Di Viaggio, sotto la guida di Mauro Pagani. Alla vigilia della pubblicazione di Note Di Viaggio – Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente, interamente realizzato nello storico studio Officine Meccaniche di Milano, viene svelata la possibilità che questo progetto possa vivere dal vivo sul palco ...

