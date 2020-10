SMT III: Nocturne HD Remastered, svelato il piano per i DLC (Di giovedì 8 ottobre 2020) Atlus ha svelato il contenuto che verrà aggiunto a Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remastered tramite DLC nel corso del periodo successivo al lancio Ripensandoci bene, l’era della PlayStation 2 è stata letteralmente stupefacente per il mondo dei videogiochi. Tantissimi franchise e generi (o sottogeneri) sono nati proprio in quel periodo, o perlomeno sono stati rifiniti fino a renderli come li conosciamo oggi. Una delle gemme ripescate da quel prolifico momento storico è Shin Megami Tensei 3: Nocturne, di cui Atlus ha annunciato una nuova versione Remastered in arrivo su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Nocturne è decisamente uno dei capitoli della serie degli Shin Megami Tensei più amati ed universalmente apprezzati, quindi un ritorno ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Atlus hail contenuto che verrà aggiunto a Shin Megami Tensei III:HDtramite DLC nel corso del periodo successivo al lancio Ripensandoci bene, l’era della PlayStation 2 è stata letteralmente stupefacente per il mondo dei videogiochi. Tantissimi franchise e generi (o sottogeneri) sono nati proprio in quel periodo, o perlomeno sono stati rifiniti fino a renderli come li conosciamo oggi. Una delle gemme ripescate da quel prolifico momento storico è Shin Megami Tensei 3:, di cui Atlus ha annunciato una nuova versionein arrivo su PlayStation 4 e Nintendo Switch.è decisamente uno dei capitoli della serie degli Shin Megami Tensei più amati ed universalmente apprezzati, quindi un ritorno ...

PersonaItalia : Abbiamo un'immagine del retro dell'edizione fisica giapponese di Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster grazi… - PersonaItalia : Il termine 'Demi-fiend' in Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster verrà adattato in italiano come 'Mezzo-diav… -

Ultime Notizie dalla rete : SMT III Lineup SEGA e Atlus per il Tokyo Game Show 2020 Denjin Den SMT III: Nocturne HD Remastered, svelato il piano per i DLC

Atlus ha svelato il contenuto che verrà aggiunto a Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remastered tramite DLC e attività secondarie varie.

Atlus ha svelato il contenuto che verrà aggiunto a Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remastered tramite DLC e attività secondarie varie.