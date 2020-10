Serie A, possibile allungamento della lista degli over 22 (Di giovedì 8 ottobre 2020) possibile novità nella lista dei giocatori schierabili in Serie A Potrebbe esserci una svolta clamorosa in Serie A per far fronte all’emergenza Coronavirus che sta colpendo diversi club tra cui anche l’Inter. Secondo quanto riferito da lalaziosiamonoi.it, Lega Serie A e FIGC starebbero pensando ad una modifica del numero di giocatori che si possono inserire nella lista degli over 22. L’attuale numero consentito è di 17 elementi che con la modifica allo studio sarebbe portato a 20. Problema non da poco è che il calciomercato in Italia è stato chiuso da poco e quindi o si riapre una mini-finestra o le squadre dovranno fare ricorso ai giocatori attualmente svincolati. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020)novità nelladei giocatori schierabili inA Potrebbe esserci una svolta clamorosa inA per far fronte all’emergenza Coronavirus che sta colpendo diversi club tra cui anche l’Inter. Secondo quanto riferito da lalaziosiamonoi.it, LegaA e FIGC starebbero pensando ad una modifica del numero di giocatori che si possono inserire nella22. L’attuale numero consentito è di 17 elementi che con la modifica allo studio sarebbe portato a 20. Problema non da poco è che il calciomercato in Italia è stato chiuso da poco e quindi o si riapre una mini-finestra o le squadre dovranno fare ricorso ai giocatori attualmente svincolati. L'articolo proviene da ...

tuttosport : #Juve, #DeLigt corre verso il rientro: ecco la possibile data - Simona21982074 : RT @CayaJuve69: Come è possibile chiudere una serie così tanto amata #NetflixBayYanlis - internewsit : Covid-19, casi in aumento in Serie A: la possibile 'soluzione' in arrivo - - mari_viglione : RT @lalala_ross: È possibile compilare questo form per chiedere a Netflix di acquistare una serie . Non c’è limite di volte. Questo il link… - sottvoce : @ninasmjle Non è possibile concludere una serie bella come Chiamatemi Anna in quel modo per me hanno fatto un finale giusto per farlo -