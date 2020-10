Pregliasco | «Più positivi troviamo meglio è Preoccupiamoci delle terapie intensive»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Su Repubblica Napoli un’intervista al virologo Fabrizio. Sottolinea che più dei numeri del contagio, vanno tenuti d’occhio quelli dei ricoveri in terapia intensiva. I dati campani non sono un buon segnale. Ieri, su 99 posti letto, 52 erano occupati. «Non è un buon segnale. La soglia alla quale guardare è quella del 50 per cento della capacità ricettiva. Quando si supera, bisogna intervenire». Il numero di, invece, non deve preoccupare. «Più neè, così possiamo controllarli ed evitare che diffondano il contagio. Inoltre, questi casi sono diversi da quelli registrati in Lombardia agli inizi dell’epidemia». E’ importante che emergano, perché non è più come a marzo, ...