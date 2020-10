Macaulay Culkin, mascherina cult: è lui in «Mamma, ho perso l’aereo» (Di giovedì 8 ottobre 2020) C’era una volta un bambino di nome Kevin McCallister che, a pochi giorni dal Natale, veniva dimenticato a casa da tutta la sua famiglia e cominciava così a fare cose da adulti, compreso usare il dopobarba. Lo storico urlo di un giovanissimo Macaulay Culkin in «Mamma, ho perso l’aereo» è stato stampato oggi su una serie di mascherine che – riproducendo le espressioni degli attori – omaggiano alcuni film cult. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 ottobre 2020) C’era una volta un bambino di nome Kevin McCallister che, a pochi giorni dal Natale, veniva dimenticato a casa da tutta la sua famiglia e cominciava così a fare cose da adulti, compreso usare il dopobarba. Lo storico urlo di un giovanissimo Macaulay Culkin in «Mamma, ho perso l’aereo» è stato stampato oggi su una serie di mascherine che – riproducendo le espressioni degli attori – omaggiano alcuni film cult.

