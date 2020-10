Luigi Berlusconi e Federica sposi | assente papà Silvio

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Matrimonio blindatissimo pere la suaFumagalli, la coppia si è sposata a Milano nella chiesa di Sant’Ambrogio alla presenza di alcuni amici e dai famigliari:giustificatoche per ovvi motivi non ha potuto presenziare alla cerimonia. Impossibile per la stampa curiosare visto che la chiesa è stata recintata con dei teli che seguivano perfettamente il perimetro dell’oratorio. Gli, come gli ospiti, sono arrivati con della macchine blindate e con vetri oscurati dove niente era percepibile. Presenti le sorelle di, Barbara ed Eleonora con i loro compagni e figli, la mamma Veronica e la sorellastra Marnia, alcune persone vicine all’entourage dei due festeggiati ...