Lazio, Lotito spinge per il rinnovo di Inzaghi: i dettagli del contratto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Simone Inzaghi potrebbe firmare a breve il rinnovo di contratto con la Lazio, i dettagli della proposta di Claudio Lotito. Nuovi aggiornamenti nella trattativa fra la Lazio e Simone Inzaghi per il rinnovo di contratto del tecnico biancoceleste. Secondo Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito è pronto a chiudere nel più breve tempo possibile l'accordo. Base di partenza, un prolungamento da 3 milioni a stagione fino al 2022.

