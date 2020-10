Il dibattito civile dei vice Harris-Pence: scontro sul Covid, ma educato, (Di giovedì 8 ottobre 2020) A differenza del dibattito caotico e rissoso tra Trump e il candidato dem, i loro vice hanno dato vita ad una discussione 'civile', come aveva chiesto la moderatrice Susan Page di Usa Today. 'E' un ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 ottobre 2020) A differenza delcaotico e rissoso tra Trump e il candidato dem, i lorohanno dato vita ad una discussione '', come aveva chiesto la moderatrice Susan Page di Usa Today. 'E' un ...

