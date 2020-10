Gabriel Garko, le prime foto con un uomo dopo il coming out (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gabriel Garko insieme a un “amico speciale” dopo il coming out: la notizia, lanciata dal settimanale Chi, arriva a pochi giorni dalle rivelazioni dell’attore al Grande Fratello Vip e a Verissimo. Gabriel Garko, prime foto dopo il coming out “Gabriel Garko ricomincia la sua nuova vita accanto a un amico speciale, Gaetano“. Così il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, lancia le prime immagini dell’attore con un uomo dopo il coming out. La loro passeggiata a Milano è impressa in alcuni scatti pubblicati dalla rivista, a margine di quella che ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 ottobre 2020)insieme a un “amico speciale”ilout: la notizia, lanciata dal settimanale Chi, arriva a pochi giorni dalle rivelazioni dell’attore al Grande Fratello Vip e a Verissimo.ilout “ricomincia la sua nuova vita accanto a un amico speciale, Gaetano“. Così il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, lancia leimmagini dell’attore con unilout. La loro passeggiata a Milano è impressa in alcuni scatti pubblicati dalla rivista, a margine di quella che ...

