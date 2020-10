Furto in villa CR7 | portata via anche maglia Juve

(Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 08 OTT - Non solo Douglas Costa. Si allunga la lista dei giocatori bianconeri vittima di furti nelle proprie abitazioni.Cristiano Ronaldo, come riferisce il Diario de Noticias ...

77_tomoha : RT @TUTTOJUVE_COM: Furto nella villa di Cristiano Ronaldo: ladri rubano anche maglia Juve - Suliman1984ss : RT @TUTTOJUVE_COM: Furto nella villa di Cristiano Ronaldo: ladri rubano anche maglia Juve - TUTTOJUVE_COM : Furto nella villa di Cristiano Ronaldo: ladri rubano anche maglia Juve - CMRicette : ?? PODCAST IN DIRETTA: #Maxirapina Dopo una cena #Ristorante Porto Empedocle #Furto #Coltelli #Stoviglie Villa Sikan… - robdeangeliss : Migranti, furto di coltelli e coperte all'interno di Villa Sikania -

Ultime Notizie dalla rete : Furto villa

Si allunga la lista dei giocatori bianconeri vittima di furti nelle proprie abitazioni. Anche Cristiano Ronaldo, come riferisce il Diario de Noticias Madeira, è finito nel mirino dei ladri: non a ...Disavventura per Cristiano Ronaldo, che nella mattina di ieri, mentre era impegnato con il suo Portogallo a preparare la partita contro la Spagna, ha subito un furto. Prima della partita dell’Alvalade ...