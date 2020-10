Dpcm, il governo lavora per vararne un altro il 15 ottobre (Di giovedì 8 ottobre 2020) Previsto un nuovo Dpcm per il 15 ottobre. Il governo lavora a nuove misure restrittive per contenere i numeri di contagio L’esecutivo ha in programma un nuovo Dpcm previsto per il 15 ottobre, qualora si verificasse un’ulteriore impennata dei contagi verranno quindi previste misure più restrittive. La priorità del governo per ora è quella di evitare una chiusura totale del Paese. “Stiamo lavorando giorno e notte perché si eviti un lockdown nazionale”– ha rassicurato Roberto Speranza. Il nuovo Dpcm dunque potrebbe servire a istituire delle “chiusure selettive di alcuni settori“ qualora fosse necessario. Questa ipotesi potrebbe dunque essere presa in considerazione ... Leggi su zon (Di giovedì 8 ottobre 2020) Previsto un nuovoper il 15. Ila nuove misure restrittive per contenere i numeri di contagio L’esecutivo ha in programma un nuovoprevisto per il 15, qualora si verificasse un’ulteriore impennata dei contagi verranno quindi previste misure più restrittive. La priorità delper ora è quella di evitare una chiusura totale del Paese. “Stiamondo giorno e notte perché si eviti un lockdown nazionale”– ha rassicurato Roberto Speranza. Il nuovodunque potrebbe servire a istituire delle “chiusure selettive di alcuni settori“ qualora fosse necessario. Questa ipotesi potrebbe dunque essere presa in considerazione ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Scivolone del governo a Montecitorio. Dopo aver suonato la fanfara sulla “parlamentarizz… - LegaSalvini : BORDATA DI SALVINI: 'PER I MIGRANTI TUTTI ALLA CAMERA, PER GLI ITALIANI TUTTI ASSENTI'. - DOscarLancini : Bordata di #Salvini: 'Per i migranti tutti alla Camera, per gli italiani tutti assenti' #iostoconsalvini - Edoardoc24595 : RT @maxdantoni: Sulla mascherina all'aperto il dpcm del governo è scritto in modo assai più intelligente delle ordinanze regionali, che la… - Toniapatty : RT @Paolo_Oberto: @SilvanoCristef Letto... pare che il dittatore #contebuffone abbia consigliato di tenere la mascherina anche in casa ???? e… -