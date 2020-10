Covid-19, nuovo record a livello mondiale: più di 343mila positivi in un solo giorno (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mercoledì 7 ottobre è stato stabilito un nuovo record mondiale in termini di persone contagiate dal Covid-19. Sono stati registrati infatti ben 343.517 positivi, che hanno infranto in maniera anche piuttosto significativa il precedente record del 2 ottobre, quando a contrarre il virus furono in 326.507. Numeri piuttosto preoccupanti, specialmente considerando l’aumento esponenziale che si è verificato in alcuni paesi, europei e non. Dall’inizio della pandemia più di 36 milioni di persone sono risultate positive, mentre il numero dei decessi ammonta a poco più di un milione. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mercoledì 7 ottobre è stato stabilito unin termini di persone contagiate dal-19. Sono stati registrati infatti ben 343.517, che hanno infranto in maniera anche piuttosto significativa il precedentedel 2 ottobre, quando a contrarre il virus furono in 326.507. Numeri piuttosto preoccupanti, specialmente considerando l’aumento esponenziale che si è verificato in alcuni paesi, europei e non. Dall’inizio della pandemia più di 36 milioni di persone sono risultate positive, mentre il numero dei decessi ammonta a poco più di un milione.

