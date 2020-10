Beautiful anteprime | 13 ottobre 2020 | Thomas non si arrende

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Martedì 13– Il piano di: il Forrester ha lasciato la sua casa per rifugiarsi a casa del suo amico Vinny. Quest’ultimo ripensa a quello chegli ha raccontato e non nega di essere molto in pensiero per lui. Ma il figlio di Ridge continua con la sua ossessione, quella di riavere accanto a se Hope, anche se ora gli sembra impossibile. La piccola Beth riceve la sua prima visita da nonno Bill, accompagnato dalla zia Katie e dallo zio Will., puntata di ieri Lunedì 12– Il desiderio di Hope: la figlia di Brooke è al settimo cielo per aver ritrovato la sua piccola Beth e sa bene che tutto è accaduto grazie alla rivelazione di Douglas, spinto dalla sua innocenza di bambino a dire ...