Virginia Raggi negativa al test sul Coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sospiro di sollievo per la sindaca di Roma. Il Campidoglio ha reso noto l'esito del tampone effettuato sulla prima cittadina nel pomeriggio di ieri, quando si è avuta l'ufficialità della positività ai test di Stefano Castiglione, suo braccio destro e capo di Gabinetto del Comune di Roma. Virginia Raggi negativa, dunque. Dopo le frenetiche ore di attesa – e gli interventi di sanificazione all'interno degli uffici che ospitano l'amministrazione capitolina – dovrebbe terminare a breve l'auto-isolamento fiduciario a cui si era sottoposta la sindaca. LEGGI ANCHE > Virginia Raggi è in auto-isolamento «La sindaca di Roma Virginia Raggi è risultata ...

