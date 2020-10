Valerie Bertinelli, ex moglie di Eddie Van Halen: «Ti cercherò anche nella prossima vita» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per tutti è stato “la leggenda del rock“. Ma per lei, Valerie Bertinelli, 60 anni, Eddie Van Halen è stato molto di più: l’uomo che l’ha resa moglie e poi madre del suo unico figlio, che oggi ha 29 anni. Eddie Van Halen allo Sleep Train Amphitheatre (California) nel 2015. (Photo by Daniel Knighton/Getty Images) Il tributo di Valerie su Twitter all’ex marito Eddie Van Halen Il celebre chitarrista dei Van Halen, gruppo musicale hard rock ed heavy metal che prende il suo nome, è scomparso ieri a soli 65 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al collo che si è diffuso fino al cervello nel giro di sole 72 ore. E ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per tutti è stato “la leggenda del rock“. Ma per lei,, 60 anni,Vanè stato molto di più: l’uomo che l’ha resae poi madre del suo unico figlio, che oggi ha 29 anni.Vanallo Sleep Train Amphitheatre (California) nel 2015. (Photo by Daniel Knighton/Getty Images) Il tributo disu Twitter all’ex maritoVanIl celebre chitarrista dei Van, gruppo musicale hard rock ed heavy metal che prende il suo nome, è scomparso ieri a soli 65 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al collo che si è diffuso fino al cervello nel giro di sole 72 ore. E ...

omelete : Valerie Bertinelli, Flea e John Mayer lamentam morte de Eddie Van Halen: - ANTHILIA64 : RT @IlPaoloGiordano: Un assolo di 30 secondi in Beat it di Michael Jackson aprì in due il pop degli anni 80. #eddievanhalen era quello di E… - nori_weiki : RT @journal_metal: Valerie Bertinelli comparte un sentido tributo a su exmarido, Eddie Van Halen - JoeFathermine : RT @omelete: Valerie Bertinelli, Flea e John Mayer lamentam morte de Eddie Van Halen: - JosetxuBeas : RT @journal_metal: Valerie Bertinelli comparte un sentido tributo a su exmarido, Eddie Van Halen -

Ultime Notizie dalla rete : Valerie Bertinelli Lutto nel mondo della musica, scomparso Eddie Van Halen, aveva 65 anni TRIESTEALLNEWS Chi era Eddie Van Halen: carriera, vita e curiosità della leggenda del rock

Eddie Van Halen è stato un celebre chitarrista e compositore, conosciuto a livello mondiale come una delle leggende del rock.

Eddie Van Halen è stato un celebre chitarrista e compositore, conosciuto a livello mondiale come una delle leggende del rock.