Tra rinvii e allenamenti sospesi, sale la preoccupazione nel calcio della Valle (Di mercoledì 7 ottobre 2020) di simone pierotti Con i primi turni delle Coppe, anche in Valle del Serchio il pallone è tornato a rotolare in campo dopo mesi di lockdown: un ritorno alla normalità auspicato dai più e accolto con ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) di simone pierotti Con i primi turni delle Coppe, anche indel Serchio il pallone è tornato a rotolare in campo dopo mesi di lockdown: un ritorno alla normalità auspicato dai più e accolto con ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra rinvii Il calcio dei poveri con l'epidemia: decine di rinvii e pochi tamponi Il Mattino Sentinel-6 Michael Freilich: un nuovo satellite per monitorare il livello dei mari e l'atmosfera

Il nuovo satellite Sentinel-6 Michael Freilich nato dalla collaborazione tra NASA e ESA è quasi pronto alla partenza! Il suo compito principale sarà quello di monitorare il livello dei mari, influenza ...

Zanardi, le perizie: viaggiava a 50 km/h e perse il controllo, il camion a 38. Quella della famiglia non coincide

I tre accertamenti depositati: procura e difesa dell'autista concordi, la famiglia no. La procura di Siena deve valutare se chiedere nuove indagini ...

