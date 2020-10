Temptation Island, quarta puntata: falò anticipato per Davide e Serena. Una coppia prenderà una decisione difficile (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si avvicina la fine del viaggio, le coppie protagoniste del docu-reality che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it, hanno raggiunto nuove consapevolezze e guardano in faccia la realtà cercando ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si avvicina la fine del viaggio, le coppie protagoniste del docu-reality che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it, hanno raggiunto nuove consapevolezze e guardano in faccia la realtà cercando ...

Marghiu : Ma la pubblicità di Temptation Island con la coatta che dice 'hai voluto la BARCA, mo PEDALA'? ?? - abstractedemma : temptation island: taehyung corre da namjoon (italian armys unmute this please: spero vi faccia ridere!!) dedicat… - Novella_2000 : Non solo corna! A Temptation Island adesso arrivano anche...i topi (VIDEO) - italiaserait : Temptation Island oggi 7 Ottobre 2020, indiscrezioni: Serena incontrerà Davide al falò - echin_opsis : Siamo di fronte a due grandi domande oggi: quando finirà questa pandemia e quando dura Temptation Island. -