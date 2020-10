Soffre di emicrania da anni: durante un’operazione le trovano un verme nel cervello (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dei medici australiani sono stati colti alla sprovvista quando, dopo aver estratto una massa dal cervello di una paziente di 25 anni, si sono trovati davanti una cisti piena di larve. Un mal di testa che faceva temere il peggio Una donna australiana che soffriva spesso di emicranie si è recata in ospedale dopo aver passato una settimana intera con un mal di testa costante. Gli antidolorifici che prendeva solitamente, sotto prescrizione medica, questa volta non erano serviti a nulla e aveva cominciato a preoccuparsi. Tra l’altro, oltre all’emicrania con “aura visuale” che era solita avere regolarmente da quando aveva 18 anni, la sua vista era spesso offuscata. Una serie di sintomi che l’hanno preoccupata facendole pensare al peggio, motivo per il quale i medici hanno deciso ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dei medici australiani sono stati colti alla sprovvista quando, dopo aver estratto una massa daldi una paziente di 25, si sono trovati davanti una cisti piena di larve. Un mal di testa che faceva temere il peggio Una donna australiana che soffriva spesso di emicranie si è recata in ospedale dopo aver passato una settimana intera con un mal di testa costante. Gli antidolorifici che prendeva solitamente, sotto prescrizione medica, questa volta non erano serviti a nulla e aveva cominciato a preoccuparsi. Tra l’altro, oltre all’con “aura visuale” che era solita avere regolarmente da quando aveva 18, la sua vista era spesso offuscata. Una serie di sintomi che l’hanno preoccupata facendole pensare al peggio, motivo per il quale i medici hanno deciso ...

Frances81091837 : RT @LuddTesoriere: Un minuto di silenzio per chi soffre di emicrania - Anastas91035145 : RT @LuddTesoriere: Un minuto di silenzio per chi soffre di emicrania - lorencitass : RT @LuddTesoriere: Un minuto di silenzio per chi soffre di emicrania - AdolfiniEmma : RT @LuddTesoriere: Un minuto di silenzio per chi soffre di emicrania - Sara35411497 : RT @EliLillyItalia: L’#emicrania colpisce circa il 12% della popolazione generale ma, nonostante questo, manca spesso il riconoscimento di… -