Serie C, Ravenna-Vis Pesaro posticipata a giovedì 8 ottobre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ravenna-Vis Pesaro non di disputerà mercoledì 7 ottobre. Su richiesta dei marchigiani, lo scontro è stato posticipato a giovedì 8 ottobre con calcio d’inizio del match valido per la terza giornata del girone B di Serie C 2020/2021 alle ore 20.45. Di conseguenza, per consentire un adeguato riposo agli ospiti, Vis Pesaro-Matelica, originariamente fissata per sabato 10 ottobre, slitta a domenica 11 con fischio d’inizio alle 17.30. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020)-Visnon di disputerà mercoledì 7. Su richiesta dei marchigiani, lo scontro è stato posticipato a giovedì 8con calcio d’inizio del match valido per la terza giornata del girone B diC 2020/2021 alle ore 20.45. Di conseguenza, per consentire un adeguato riposo agli ospiti, Vis-Matelica, originariamente fissata per sabato 10, slitta a domenica 11 con fischio d’inizio alle 17.30.

PESARO – La Vis Pesaro 1898 ha comunicato che un componente dello staff è risultato positivo al Covid-19 al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati lunedì 5 ottobre. La società ha attivato tu ...

