Pellegrini | le foto pubblicate da Chi non lasciano più dubbi | fa coppia con Giunta

Leggi su golssip

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lei è la campionessa più amata del nuoto italiano e lui è il suo allenatore. Da tempo si vociferava sulla loro possibile storia, ma sia Federicache Matteoavevano smentito. I paparazzi di CHI li hannografati a cena insieme e mentre passeggiano mano nella mano dopo aver mangiato insieme in un ristorante di Roma. I due stanno insieme da due anni, ma hanno cercato di tenere la loro storia sempre 'segreta'.è pure il cugino dell'ex capitano della Nazionale di nuoto Magnini che è stato un grande amore per la. Filippo da poco è diventato papà della piccola Mia, la figlia che ha avuto dall'ex velina Giorgia Palmas. Nelle scorse ore, Le Iene, hanno mandato in onda un'intervista alla nuotatrice nella quale la mettono ...