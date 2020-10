“La vita straordinaria di David Copperfield” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dev Patel è David Copperfield – Photo Credits: Lucky RedLa vita straordinaria di David Copperfield è diverso da qualsiasi altro adattamento cinematografico dell’opera originale. Il regista Armando Iannucci propone una versione più sbarazzina, ma non per questo meno importante, scegliendo di evidenziare gli aspetti “spassosi” e tragicomici della famosa opera di Charles Dickens. Un film surreale e a tratti bucolico che trasporta lo spettatore in un’Inghilterra vittoriana rivisitata, più colorata e sopra le righe, ma che non perde di vista neppure i vicoli sporchi, frenetici e pieni di miseria della Londra industriale. La vita straordinaria di David Copperfield propone una rilettura contemporanea ad un classico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dev Patel èCopperfield – Photo Credits: Lucky RedLadiCopperfield è diverso da qualsiasi altro adattamento cinematografico dell’opera originale. Il regista Armando Iannucci propone una versione più sbarazzina, ma non per questo meno importante, scegliendo di evidenziare gli aspetti “spassosi” e tragicomici della famosa opera di Charles Dickens. Un film surreale e a tratti bucolico che trasporta lo spettatore in un’Inghilterra vittoriana rivisitata, più colorata e sopra le righe, ma che non perde di vista neppure i vicoli sporchi, frenetici e pieni di miseria della Londra industriale. LadiCopperfield propone una rilettura contemporanea ad un classico ...

