La truffa su Facebook che sfrutta il nome di Chiara Ferragni

Quale miglior nome di Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale più celebre e amata, per attirare l'attenzione sul Web? Non è un caso, perciò, che l'ultima truffa on line sfrutti proprio la sua popolarità per macinare consensi.

Non è un caso, perciò, che l’ultima truffa on line sfrutti proprio la sua popolarità per macinare consensi. Parte da una pagina Facebook che si chiama Chiara Ferragni fedeez (ma che nelle ultime ore ...

La truffa e i trucchi per simulare i decessi: "Togliti Facebook, tu la settimana prossima kaput!"

Prima di sparire per finta per incassare le polizze, bisognava scomparire dai social. Dall'operazione "Lazzaro" emerge anche che la banda in alcuni casi avrebbe sbagliato i conti, facendo morire i com ...

