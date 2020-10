La telemedicina, un’arma in più per il trattamento dell’epilessia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Video-consulti, app, e-portal e device: la pandemia da Covid-19 ha accelerato l impiego della telemedicina nella cura delle persone con epilessia. Ben l 83% di epilettologi, neurologi e neuropsichiatri infantili, infatti, ha utilizzato sistemi da remoto per monitorare le condizioni dei propri pazienti e garantire una corretta aderenza terapeutica. A dimostrarlo un indagine internazionale presentata in occasione del Simposio "Dall esperienza all evidenza clinica: alla scoperta di nuove sinergie", promosso da UCB Italia nell ambito del 43° Congresso Nazionale LICE - Lega Italiana contro l Epilessia.Secondo il professor Oriano Mecarelli la trasformazione digitale, e in particolare la telemedicina, rappresenta una grande opportunità per migliorare il trattamento dell'epilessia. Anche perché, secondo il presidente di Lice, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Video-consulti, app, e-portal e device: la pandemia da Covid-19 ha accelerato l impiego dellanella cura delle persone con epilessia. Ben l 83% di epilettologi, neurologi e neuropsichiatri infantili, infatti, ha utilizzato sistemi da remoto per monitorare le condizioni dei propri pazienti e garantire una corretta aderenza terapeutica. A dimostrarlo un indagine internazionale presentata in occasione del Simposio "Dall esperienza all evidenza clinica: alla scoperta di nuove sinergie", promosso da UCB Italia nell ambito del 43° Congresso Nazionale LICE - Lega Italiana contro l Epilessia.Secondo il professor Oriano Mecarelli la trasformazione digitale, e in particolare la, rappresenta una grande opportunità per migliorare ildell'epilessia. Anche perché, secondo il presidente di Lice, ...

