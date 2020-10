Kia Stonic - Con il restyling arriva anche la GT Line

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) In concomitanza con il lancio commerciale del, la Kia presenta variante GTdella. Si tratta di un allestimento sportivo simile a quello già proposto su altri modelli del marchio che sarà abbinabile a tutte le motorizzazioni a listino, incluse le nuove mild hybrid con sistema 48V basate sul 1.0 T-GDI benzina Smartstream da 100 o 120 CV abbinato al cambio iMT o automatico doppia frizione. Look aggressivo dentro e fuori. La KiaGTè caratterizzata da paraurti specifici con inserti color argento. Nel frontale spiccanoi fendinebbia a Led, le prese d'aria maggiorate e la nuova finitura della mascherina Tiger Nose, mentre in coda sono integrati nel piccolo estrattore i doppi terminali di scarico. Di serie sono previsti i gruppi ...