Kate Middleton | fin troppo magra | sfoggia il cappotto che tutte dovremmo avere

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)torna all’università, ma si tratta solo di uno dei suoi tanti impegni come Duchessa di Cambridge. E per l’occasione ha indossato un caldo soprabito che noinell’armadio. La moglie di William infatti si è recata alla Derby University per parlare con gli studenti e capire come la pandemia abbia influito sulla salute mentale.ha scelto un look finsobrio, quasi spento. Ma compensato da una scacchi, dalle tonalità beige, firmato Massimo Dutti, che le sta davvero bene. Costo? 249 sterline, ossia circa 273 euro. Il capospalla è molto pratico e versatile, un modello svasato, ideale per ogni silhouette. Ecco perché noi...