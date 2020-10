Juventus Napoli, Valentini (ex Dg FIGC): “Sandulli non doveva parlare” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Juventus Napoli – “Ho segnalato Sandulli alla FIGC. L’uomo che hai chiamato a giudicare le vicende legate a Juventus–Napoli non può rilasciare dichiarazioni”. Così ha parlato a ‘Radio Punto Nuovo’ Antonello Valentini, ex Dg della FIGC. Il riferimento è chiaramente alle parole rilasciate dal giudice Piero Sandulli relativamente al caso Juventus-Napoli. “La partita è saltata per uno scontro di poteri tra le ASL che hanno il diritto di gestire la salute in Campania e quello del CTS e quindi del governo che ha avallato un protocollo. Non mi esprimo su chi ha ragione o torto. Il protocollo ha lacune e aspetti da rivedere. Il Genoa lo ha ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 7 ottobre 2020)– “Ho segnalato Sandulli alla. L’uomo che hai chiamato a giudicare le vicende legate anon può rilasciare dichiarazioni”. Così ha parlato a ‘Radio Punto Nuovo’ Antonello, ex Dg della. Il riferimento è chiaramente alle parole rilasciate dal giudice Piero Sandulli relativamente al caso. “La partita è saltata per uno scontro di poteri tra le ASL che hanno il diritto di gestire la salute in Campania e quello del CTS e quindi del governo che ha avallato un protocollo. Non mi esprimo su chi ha ragione o torto. Il protocollo ha lacune e aspetti da rivedere. Il Genoa lo ha ...

