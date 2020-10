Inter, senti Torreira: «Vidal è tremendo, giocatore di classe mondiale» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Torreira parla di Arturo Vidal: ecco le parole del centrocampista dell’Atletico Madrid sul nuovo acquisto dell’Inter Lucas Torreira affronterà il Cile con il suo Uruguay. Il centrocampista dell’Atletico Madrid ha parlato così di Vidal a CDF. «Per il calcio cileno e per la Nazionale è molto importante, aggiunge qualità alla squadra. Vidal è un giocatore tremendo, ha giocato nella Juve, nel Barça. È un giocatore di classe mondiale, molto agguerrito, mi piace tantissimo il suo stile. Va sempre nel duello per riconquistare la palla, con grande grinta. Non guarda in faccia a nessuno e lascia sempre tutto sul campo». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020)parla di Arturo: ecco le parole del centrocampista dell’Atletico Madrid sul nuovo acquisto dell’Lucasaffronterà il Cile con il suo Uruguay. Il centrocampista dell’Atletico Madrid ha parlato così dia CDF. «Per il calcio cileno e per la Nazionale è molto importante, aggiunge qualità alla squadra.è un, ha giocato nella Juve, nel Barça. È undi, molto agguerrito, mi piace tantissimo il suo stile. Va sempre nel duello per riconquistare la palla, con grande grinta. Non guarda in faccia a nessuno e lascia sempre tutto sul campo». Leggi su ...

Lucas Torreira affronterà il Cile con il suo Uruguay. Il centrocampista dell’Atletico Madrid ha parlato così di Vidal a CDF. «Per il calcio cileno e per la Nazionale è molto importante, aggiunge ...

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Affare per gennaio

L'Inter è alla ricerca di un attaccante e potrebbe concretizzarsi presto un ritorno di fiamma: l'affare andrebbe in porto a gennaio ...

