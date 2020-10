Inter | da Gagliardini a Lautaro | è l' ora dei rinnovi

Inter : ?? | FINITA! Triplice fischio del direttore di gara, Inter straripante a Benevento! Grandi ragazzi, #FORZAINTER!… - Inter : ???? | LUKAKUUUUU!!! 28' - E sono treeeeee!!! Gagliardini recupera palla sulla trequarti, velo di Sanchez e sinistro… - Inter : ???? | GAGLIAAAAAAAA!!! 25' - Lungo cross di Hakimi, Young appoggia per #Gagliardini che lascia partire un sinistro… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Inter, si pensa al futuro: da #Gagliardini a #Lautaro, è l’ora dei rinnovi - sportli26181512 : L’Inter pensa al futuro: da Gagliardini a Lautaro, è l’ora dei rinnovi: L’Inter pensa al futuro: da Gagliardini a L… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Gagliardini

La Gazzetta dello Sport

Il difensore nerazzurro, in ritiro con la Nazionale di Paolo Nicolato, attende l'esito del terzo tampone. Intanto alla Pinetina controlli a tappeto per staff e calciatori ...In attesa di conoscere l'esito del terzo tampone al quale si è sottoposto il difensore nerazzurro, controlli per tutto lo staff e i calciatori rimasti alla Pinetina, che hanno svolto lavoro individual ...