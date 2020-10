Il nuovo singolo AC DC è «Shot in the Dark» | testo e significato

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gli AC/DC stanno per tornare e, per una coincidenza agrodolce della sorte, pubblicano il primoil 7 ottobre, all'indomani della morte di Eddie Van Halen, leader di un'altra rock band leggendaria. Si intitolain theil brano che è il primo estratto del disco in uscita il prossimo 13 novembre, Power Up, che indica appunto il ritorno della band australiana. In termini di album studio, gli AC/DC mancavano dal 2014, anno di pubblicazione di Rock or Bust, loro sedicesimo lavoro discografico. In questi sei anni, sono succese davvero tante cose, a cominciare dalla morte di Malcom Young, co-fomdatore, insieme al fratello Angus, del gruppo. Malcom, in realtà, era già stato sostituito nelle registrazioni di Rock or Bust dal nipote Steve Young, a causa delle sue cattive condizioni di salute, poi ...