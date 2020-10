Il governo annuncia tolleranza zero sugli assembramenti. E sulle feste private scatterà la delazione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il governo promette una stretta su assembramenti, sia in strada che in occasione di cerimonie. Il Dpcm non è ancora stato firmato, ma le intenzioni sono già state chiarite. Il Messaggero scrive che, come annunciato un paio di giorni da una circolare del capo di gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, ai prefetti, la polizia affiancherà Vigili urbani e militari nel presidiare le strade per il rispetto delle misure anti Covid. “Se durante i pattuglioni di controllo della movida, dovessero riscontrare troppi assembramenti e troppe persone senza dispositivi di protezione, scatterà l’intervento e l’eventuale sanzione”. Per quanto riguarda matrimoni, funerali e feste private, saranno i gestori dei locali a dover ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilpromette una stretta su, sia in strada che in occasione di cerimonie. Il Dpcm non è ancora stato firmato, ma le intenzioni sono già state chiarite. Il Messaggero scrive che, cometo un paio di giorni da una circolare del capo di gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, ai prefetti, la polizia affiancherà Vigili urbani e militari nel presidiare le strade per il rispetto delle misure anti Covid. “Se durante i pattuglioni di controllo della movida, dovessero riscontrare troppie troppe persone senza dispositivi di protezione, scatterà l’intervento e l’eventuale sanzione”. Per quanto riguarda matrimoni, funerali e, saranno i gestori dei locali a dover ...

È quanto annuncia Gila Gamliel, il ministro israeliano della protezione ambientale, in un recente intervento. Per il governo locale, continuare a sfruttare la pelliccia degli animali è “immorale”. Il ...

Dal governo negano problemi: le misure nascono dal confronto con il Parlamento e con le Regioni, che i ministri Boccia e Speranza torneranno a incontrare prima del varo del nuovo dpcm. E non saranno ...

