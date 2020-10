Gli smartphone low cost Realme 7 e 7 Pro ufficiali in Italia: uscita, prezzo e scheda tecnica (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da pochi minuti, grazie all’evento di presentazione in streaming odierno, Realme ha presentato la sua nuova e attesa gamma di smartphone. Quella composta da Realme 7 e dal modello Realme 7 Pro, già ampiamente chiacchierati in passato tra i vicoli della rete e ora pronti a sbarcare ufficialmente anche in Italia. Come la compagnia cinese ci ha abituati, anche in questo caso ci troviamo di fronte a due dispositivi decisamente low cost, adatti a chi vorrebbe spendere poco per l’acquisto di un nuovo smartphone. Non dovrebbe stupire allora che per il mercato Italiano il prezzo del Realme 7 da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione interna sia fissato a soli 179,90 euro, che salgono a 199,90 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da pochi minuti, grazie all’evento di presentazione in streaming odierno,ha presentato la sua nuova e attesa gamma di. Quella composta da7 e dal modello7 Pro, già ampiamente chiacchierati in passato tra i vicoli della rete e ora pronti a sbarcare ufficialmente anche in. Come la compagnia cinese ci ha abituati, anche in questo caso ci troviamo di fronte a due dispositivi decisamente low, adatti a chi vorrebbe spendere poco per l’acquisto di un nuovo. Non dovrebbe stupire allora che per il mercatono ildel7 da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione interna sia fissato a soli 179,90 euro, che salgono a 199,90 ...

