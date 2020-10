Finta aggressione omofoba: “Iconize si è colpito da solo con un surgelato”, Soleil Sorge vuota il sacco (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Marco era uno dei miei migliori amici, non volevo dire tutto ma è così. Iconize ha finto di aver subito un’aggressione, si è colpito con un surgelato”, queste le parole choc di Soleil Sorge ospite di Pomeriggio 5, parlando della presunta violenza subita dall’ex fidanzato di Tommaso Zorzi. “Iconize si è colpito da solo con... L'articolo Finta aggressione omofoba: “Iconize si è colpito da solo con un surgelato”, Soleil Sorge vuota il sacco proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Marco era uno dei miei migliori amici, non volevo dire tutto ma è così. Iconize ha finto di aver subito un’, si ècon un surgelato”, queste le parole choc diospite di Pomeriggio 5, parlando della presunta violenza subita dall’ex fidanzato di Tommaso Zorzi. “Iconize si èdacon... L'articolo: “Iconize si èdacon un surgelato”,ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Finta aggressione omofoba: “Iconize si è colpito da solo con un surgelato”, Soleil Sorge vuota il sacco a Pomeriggi… - frances21516934 : RT @ASlash16: Adua: 'Io non posso più tenermi questa cosa dentro, io e Massimiliano non siamo mai stati insieme' Soleil: 'Io non posso pi… - tearsncherries : RT @ASlash16: Adua: 'Io non posso più tenermi questa cosa dentro, io e Massimiliano non siamo mai stati insieme' Soleil: 'Io non posso pi… - ASlash16 : Adua: 'Io non posso più tenermi questa cosa dentro, io e Massimiliano non siamo mai stati insieme' Soleil: 'Io no… - hyoumaofficial : RT @CarlaGigia: cara d'urso: Iconize ti ha perculata con la storia della finta aggressione???? ben vi sta....così imparate ad invitare nell… -