Cresce in Campania la raccolta differenziata degli imballaggi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Oltre 405mila tonnellate di rifiuti di imballaggio (405.343) sono state differenziate in Campania durante il 2019, anche grazie agli accordi sottoscritti tra i Comuni della regione e CONAI. Un dato importante, che fa registrare un +11,29% rispetto al 2018 (364.227) e che permette alla regione di aumentare ulteriormente il numero di imballaggi riciclati. Alto il tasso pro capite di raccolta differenziata, che si attesta su 72,41 kg contro il 71,70 kg della media del sud Italia. Lo rende noto CONAI nel tracciare bilancio e consuntivo delle performance green del Paese nella raccolta degli imballaggi. Nel dettaglio, nel corso del 2019 i cittadini ...

