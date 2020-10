CorSport: Bakayoko ha scelto la maglia numero 5 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C’è anche Tiemoué Bakayoko nella bolla di Castel Volturno. Ieri il neo acquisto del Napoli ha raggiunto il ritiro-isolamento al Golden Tulip. Aveva già effettuato un doppio tampone a cavallo delle visite mediche sostenute a Roma, prima di firmare il contratto. Ora si è unito al resto del gruppo. Gattuso lo avrà a disposizione già da oggi per inserirlo nel suo modulo di gioco. Il Corriere dello Sport scrive che il centrocampista ha già scelto il numero di maglia, prenderà la numero 5. “Ieri il primo allenamento con i nuovi compagni, nell’ormai famosissima bolla azzurra del centro sportivo di Castel Volturno, dopo il giorno e mezzo di soggiorno all’hotel Britannique, quartier generale dei ritiri pre partita a ridosso del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C’è anche Tiemouénella bolla di Castel Volturno. Ieri il neo acquisto del Napoli ha raggiunto il ritiro-isolamento al Golden Tulip. Aveva già effettuato un doppio tampone a cavallo delle visite mediche sostenute a Roma, prima di firmare il contratto. Ora si è unito al resto del gruppo. Gattuso lo avrà a disposizione già da oggi per inserirlo nel suo modulo di gioco. Il Corriere dello Sport scrive che il centrocampista ha giàildi, prenderà la5. “Ieri il primo allenamento con i nuovi compagni, nell’ormai famosissima bolla azzurra del centro sportivo di Castel Volturno, dopo il giorno e mezzo di soggiorno all’hotel Britannique, quartier generale dei ritiri pre partita a ridosso del ...

